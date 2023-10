La Gazzetta dello Sport: “Palermo, adesso giocano anche i tifosi”

"Per dare l'assalto al campionato bisogna sfruttare al massimo il fattore campo", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sul Palermo di Eugenio Corini .

I rosanero giocheranno quattro delle prossime cinque partite davanti al proprio pubblico. "Una chance da non mancare per consolidare quel feeling con i tifosi che hanno sostenuto la squadra di Corini anche e soprattutto in trasferta", si legge.