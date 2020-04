Insieme per Palermo, iniziano le consegne. Balzaretti: “Grazie a tutti, continuate a donare!”

Insieme per Palermo.

Alcuni giorni fa tante ex glorie che hanno vestito la maglia del Palermo hanno dato il via ad una bellissima iniziativa di beneficenza dal nome “Insieme per Palermo”. L’obiettivo è quello di, attraverso le generose donazioni ricevute, acquistare beni di prima necessità da consegnare alle persone più bisognose della città, le quali al momento non possono lavorare a causa dell’emergenza Coronavirus e la conseguente chiusura di moltissime attività lavorative ritenute non necessarie.

All’iniziativa hanno partecipato molti giocatori che sono stati tesserati con il club rosanero, ma anche il capitano della Juventus Giorgio Chiellini e il tecnico Francesco Guidolin. Questa la lista completa dei partecipanti: Federico Balzaretti, Salvatore Sirigu, Josip Ilicic, Fabrizio Miccoli, Francesco Benussi, Giacomo Brichetto, Moris Carrozzieri, Mattia Cassani, Cesare Bovo, Matteo Darmian, Simon Kjær, Cristian Zaccardo, Afriyie Acquah, Manuel Blasi, Roberto Guana, Fabio Liverani, Giulio Migliaccio, Antonio Nocerino, Javier Pastore, Fábio Henrique Simplício, Amauri Carvalho de Oliveira, Igor Budan, Mauricio Pinilla, Davide Succi, Francesco Guidolin.

Nella giornata odierna, grazie alle prime donazioni avvenute in questi primi giorni della raccolta fondi, sono stati acquistati i primi rifornimenti di prima necessità che saranno inviati il prima possibile alle famiglie più bisognose. A darne notizia è stato Federico Balzaretti, uno dei più impegnati anche sui social network per promuovere l’iniziativa, che sul proprio profilo Instagram ha caricato due immagini taggando tutti i componenti del team. “Consegne in corso. I primi aiuti alle famiglie palermitane in difficoltà sono pronti per essere consegnati. Questo grazie alle donazioni ricevute. Siamo solo all’inizio, continuate a donare!“, ha scritto l’ex terzino del Palermo.