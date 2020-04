Cassani-Mediagol: “Insieme per Palermo, gesto d’amore per la città. Ricordi, emozioni e tecnici rosanero. Gol alla Juventus e gli occhi della gente, c’è una cosa che in pochi sanno…”

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Noemi Cusano

Timido, schivo e riservato. Ragazzo mite, sobrio e notoriamente restio a divenire, suo malgrado, protagonista di qualsivoglia forma di ribalta mediatica. Profilo personale in suggestiva antitesi con audacia, intraprendenza e spregiudicatezza, prerogative caratterizzanti e preponderanti nell’interpretazione del suo ruolo naturale all’interno dei confini del rettangolo verde. Mattia Cassani, classe 1983, esterno duttile e polivalente cresciuto nella cantera della Juventus, si è sempre contraddistinto nel corso della sua carriera per la marcata propensione offensiva unitamente ad una sopraffina tecnica individuale non comune ai suoi omologhi nella porzione di campo di sua originaria competenza. Falcata elegante ed incisiva, piedi morbidi ed ispirati da mancato trequartista, dribbling stretto e secco, visione di gioco acuta e mai banale, limpidezza e sensibilità nel dosaggio di assist e cross dal fondo. Esterno destro duttile, capace di fungere da quarto basso con mansioni di spinta, all’occorrenza quinto alto in mediana in un 3-5-2, talvolta pronto con diligenza ed abnegazione ad adattarsi anche sul binario opposto seppur con non pari padronanza. Performante e straripante se in giornata in fase di possesso, ha progressivamente mitigato disagi e lacune in sede di copertura, costruendo una carriera prestigiosa e di invidiabile caratura, con le maglie di Hellas Verona, Palermo, Fiorentina, Genoa, Parma, Sampdoria e Bari. Numerose le stagioni da protagonista per continuità e qualità di rendimento in Serie A, le annate coincise con i fasti dell’era Zamparini a Palermo il frangente apicale della sua carriera. La gioia della convocazione e dell’esordio con la maglia della Nazionale, le presenze collezionate nelle competizioni europee, il suo nome a più riprese finito in cima ai taccuini dei dirigenti dei top club del panorama calcistico nazionale. Una bella storia di vita e di calcio, un percorso gratificante che avrebbe forse potuto regalare ancora uno step ulteriore in relazione alle qualità tecniche sciorinate dall’esterno piemontese sul terreno di gioco. I campionati di vertice, le vittorie esaltanti contro le big del massimo campionato italiano, la qualificazione sfiorata ai preliminari di Champions League, L’Europa League, il gol indimenticabile a Gigi Buffon in un’epica vittoria al “Barbera” contro la Juventus, la finale di Coppa Italia all’Olimpico di Roma contro l’Inter. Pagine indimenticabili del trascorso umano e professionale di Mattia Cassani a Palermo e con il Palermo.Un sentimento reciproco, forte e profondo, non soggetto al logorio del tempo. In un momento drammatico in cui l’emergenza sanitaria si estende anche in ambito economico e sociale, Cassani ha voluto immediatamente essere parte attiva ed integrante del nobile gesto di solidarietà ideato e promosso da numerosi big della recente storia rosanero. “Insieme per Palermo” è una raccolta fondi finalizzata a garantire l’acquisto di beni di prima necessità a numerose famiglie palermitane bisognose e meno abbienti in una fase di crisi e recessione esasperante figlia della diffusione del Coronavirus e delle dilanianti ripercussioni nella quotidianità. L’ex esterno del club di viale del Fante illustra genesi, dinamiche e finalità dell’iniziativa nel corso di un’intervista concessa alla redazione di Mediagol.it nel corso della quale si sofferma inoltre su varie tematiche: i ricordi umani e professionali legati alla sua intensa esperienza in rosanero, i tecnici con i quali ha condiviso il suo trascorso calcistico in Sicilia, gli ex compagni a Palermo poi divenuti stelle di prima grandezza del panorama calcistico internazionale, il suo brillante percorso da calciatore e tanto altro ancora…

Sfoglia le schede per leggere l’intervista completa concessa da Mattia Cassani alla redazione di Mediagol.it…