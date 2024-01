Il Secolo XIX: “Amian vuole Bologna, Palermo offre contratto top per la B. Cifre…”

Kelvin Amian resta l'oggetto del desiderio sulla fascia destra per Il Palermo targato City Football Group. Il classe 1998, ex Tolosa, è di fatto in rotta con il club ligure ed ha chiesto palesemente la cessione in questa finestra di calciomercato. L'esperto e performante laterale avrebbe messo il Bologna in cima alle sue preferenza, desideroso di tornare a lavorare con Thiago Motta in Serie A, dopo il comune trascorso professionale condiviso proprio a La Spezia. L'edizione odierna del Secolo XIX ricostruisce gli scenari in corso di sviluppo, con il club felsineo che tratta con la società ligure sulla base di circa 3,5 milioni per rilevare il cartellino del calciatore, ma il Palermo che non avrebbe ancora mollato la presa. Bigon e Rinaudo avrebbero addirittura messo sul piatto un contratto quinquennale a cifre molto importanti, al fine di convincere il jolly difensivo francese a sposare la causa del club targato City Football Group ed approdare alla corte di Corini in questa sessione invernale. Rosa disposti ad inserire nell'operazione anche il cartellino di Soleri, attaccante molto gradito al tecnico Luca D'Angelo. Conteso da Bologna e Palermo e prossimo a lasciare lo Spezia, Amian dovrebbe prendere una decisione definitiva nel corso della settimana. A prescindere dal futuro dell'esterno francese, resta in piedi anche l'ipotesi di uno scambio tra Verde e Soleri, ipotesi di cui stanno parlando da giorni le dirigenze di Spezia e Palermo.