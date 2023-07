Gubbio, il pres Notari: “Arena? Vogliamo la migliore soluzione. C’è anche il Palermo”

"Sono in contatto con il direttore sportivo Mignemi e nelle prossime ore avremo le prime consultazioni per stringere accordi. Intanto partiamo con i giovani, poi il resto. Futuro di Alessandro Arena? Non ho ancora chiuso, devo decidere. Ci sono 2-3 società italiane e un club olandese. Vogliamo la migliore soluzione. Il Venezia lo cerca da gennaio, il direttore sportivo Filippo Antonelli lo vuole. C’è anche il Palermo, oltre all’interesse degli olandesi dell’Heracles Almelo, neopromossi in Eredivise. Vorrei definire in questa settimana sia per lui che per qualche altra cessione"