GdS: “Il Palermo ricerca l’effetto Barbera, il Pisa per riconquistare il tifo”

Sabato pomeriggio alle ore 16.15 allo stadio "Renzo Barbera" è in programma Palermo-Pisa, match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B.

I rosanero, fin qui, hanno collezionato tra le propria mura amiche 3 vittorie, 1 pareggio e ben 4 sconfitte. Un totale di 10 punti raccolti sui 24 disponibili, con l’ultima vittoria arrivata nel recupero dell’8 novembre contro il Brescia (1-0 gol di Coulibaly ). Un rendimento che non ha contribuito a portare dalla propria parte i tifosi rosanero che, adesso, sperano in un riscatto contro il Pisa di Aquilani .

Sarà interessante vedere proprio la risposta dei tifosi per questo delicato appuntamento di campionato. "Il record di spettatori è stato registrato in occasione della sfida con lo Spezia, pareggiato per 2-2 al 104’ grazie ad una magia su punizione di Stulac, quando sugli spalti erano presenti 29.117 tifosi. Poi numeri importanti in tutte le gare, visto che solo tre volte si è scesi al di sotto di 20 mila spettatori: contro Brescia (16.914), Cittadella (18.402) e Catanzaro (19.492)", chiosa il noto quotidiano.