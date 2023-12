La Gazzetta dello Sport: “Segre al centro, il Palermo e Corini trovano il jolly”

Jacopo Segre, centrocampista del Palermo, ha realizzato il terzo gol per la formazione di Corini sul campo del Parma di Fabio Pecchia.

"In un centrocampo in cerca d’autore c’è chi potrebbe aver trovato il suo habitat. Perché ha corsa, ha capacità d’inserirsi e vede la porta", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori su Jacopo Segre. Il numero 8 rosanero ha realizzato il gol dell'illusorio 1-3 a Parma dopo una partita in cui ha messo in risalto le proprie caratteristiche fisiche.

"Corini, là in mezzo, ha ruotato sempre, un po’ per scelta in relazione agli avversari, un po’ per necessità", si legge. Adesso, però, il dinamismo di Segre pare imprescindibile per questa squadra. "Il dottor Jacopo può dare quel contributo in più anche negli ultimi venti metri. Il centrocampista, alla seconda stagione in rosanero, il vizietto del gol ce l’ha nelle corde", prosegue la Rosea. Due le reti realizzate in questo campionato, mentre quattro sono stati i gol messi a segno nella prima stagione in rosanero.

Contro il Pisa di AquilaniSegre potrebbe trovare per la terza volta consecutiva una maglia da titolare dopo le partite disputate contro Catanzaro e Parma. "Sarebbe un segnale di continuità per lui, ma anche per un reparto che ha trovato ancora un assetto certo, con troppe rotazioni e poche conferme, a parte quella di Gomes che per Corini sembra un pedina insostituibile anche quando è in evidente calo", chiosa il noto quotidiano.

