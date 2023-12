GdS: “Al Barbera l’attacco del Palermo è in panne. Brunori prova a rifare… tombola”

Contro la compagine allenata da Alberto Aquilani, i siciliani non possono più sbagliare e sono chiamati a conquistare tre punti che sarebbero preziosissimi per continuare a coltivare il sogno promozione. "Per uscire dal trend negativo serve un segnale importante dal punto di vista del gioco e del risultato. Una risposta da questo punto di vista è attesa anche dall’attacco, che in casa non ha mai brillato", sottolinea il quotidiano. Partendo dal capitano rosanero, Matteo Brunori ha messo a segno sei reti in questa prima parte di stagione. Cinque di queste sono state realizzate contro Venezia e Parma in trasferta mentre è arrivato solo un gol al "Renzo Barbera", nella sconfitta interna contro il Lecco battendo un calcio di rigore a tempo quasi scaduto che non ha cambiato la storia della partita. L'ultimo gol realizzato da un attaccante tra le mura amiche dell'impianto palermitano risale al pareggio contro lo Spezia per 2-2, quando Leonardo Mancuso accorciò le distanze prima della perla su punizione di un altro Leo, ovvero il centrocampista Stulac. "Adesso l’attacco rosanero è chiamato a fare qualcosa di più per riuscire a porre fine alla spirale involutiva nella quale è finita la squadra da ormai circa un mese e mezzo e che ha fatto scivolare il Palermo dal secondo all’ottavo posto in classifica" chiosa del quotidiano.