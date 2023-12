Gazzetta dello Sport: “Occasione per Buttaro. Contro il Pisa nel suo ruolo naturale”

La formazione allenata da Eugenio Corini dovrà fare a meno di Ales Mateju, con il difensore ceco che ha rimediato il suo quinto cartellino giallo in occasione della sfida di Parma e dunque risulterà squalificato per la prima volta in stagione. Per quanto riguarda Buttaro, gli infortuni sono stati un problema che hanno caratterizzato il proprio percorso anche nella passata annata, con il club che avrebbe puntato su di lui sin dall'inizio dell'attuale campionato ma, a causa di un nuovo stop, si è potuta affidare solo al già citato Mateju per il ruolo di quarto basso di destra. "Il fatto che Mateju non sia stato mai messo in discussione, nonostante qualche incertezza di troppo, è dipeso anche dall’indisponibilità di Buttaro e dalla mancanza di reali alternative. Da quando è tornato a lavorare con i compagni, Corini lo ha schierato titolare una volta, col Catanzaro in casa, ma da esterno di centrocampo nel 3-4-3 disegnato per l’occasione", aggiunge il quotidiano.