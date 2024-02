Gazzetta dello Sport: “Palermo, boom dell’attacco al Barbera. Se i gol a Cremona…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sull'evoluzione della fase offensiva del Palermo, specie tra le mura amiche, in vista del big match dello Zini di Cremona che potrebbe consentire ai rosanero di suggellare un'esaltante rincorsa al vertice della classifica agguantando il secondo posto. Il cambio di marcia di Brunori e compagni, come sottolinea il noto quotidiano sportivo nazionale, è stato caratterizzato da una crescita esponenziale del rendimento nel reparto avanzato. I cinque successi consecutivi al Barbera hanno fatto registrare il rimarchevole score di sedici gol realizzati, una media superiore alle tre reti a gara, nonostante nei successi interni contro Pisa, Modena e Cremonese i rosa abbiano subito due gol da ogni avversario. Trend però migliorato sensibilmente nelle ultime due vittorie casalinghe contro Bari e Como, in cui la porta di Pigliacelli è rimasta inviolata. Un Palermo più intraprendente, audace e propositivo, con Ranocchia che ha dato un contributo dirimente tra le linee, alzando il livello in sede di rifinitura tra le linee e finalizzazione. Oggi la squadra di Corini vanta il secondo migliore attacco del torneo con quarantacinque gol realizzati, ben venticinque nelle ultime dieci sfide. Siciliani che non vantano la medesima prolificità in trasferta, dove però hanno gonfiato tre volte la rete di big come Venezia, Como e Parma. Tris di marcature valso i tre punti al Penzo, ma non al Sinigaglia ed al Tardini dove sono arrivati in extremis due pari subiti in rimonta nel recupero, con annessi tanti rimpianti. Adesso va certamente acquisita una diversa solidità in fase di non possesso in campo esterno, per proseguire ed implementare un percorso in netta ascesa e che può condurre alla promozione diretta in Serie A. All'andata, il match contro la Cremonese al Barbera ha visto il Palermo imporsi per tre reti a due al fotofinish, al culmine di una gara avvincente e dalla dinamica rocambolesca, risolta da una punizione velenosa di Stulac all'ultimo respiro. La compagine di Stroppa ha una difesa granitica ed ha incassato appena una rete nelle ultime sei giornate. Tuttavia, il Palermo ha dimostrato di possedere tutte le carte in regola per far male alla difesa grigiorossa ed allo Zini può puntare anche al risultato pieno per sorpassare i lombardi e conquistare il secondo posto in graduatoria che garantisce la promozione diretta in Serie A senza passare dalla lotteria dei playoff. Per riuscirvi occorrerà però, maggiore accortezza ed attenzione anche in fase difensiva.