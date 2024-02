Brevi: “Il mio Palermo, Foschi e la A sfiorata. Serie C dura, Baldini a Crotone…”

L'intervista rilasciata da Oscar Brevi, ex allenatore della Cremonese, si è soffermato sul suo trascorso nel Palermo ed il campionato di Serie C.

Parola a Oscar Brevi. L'ex difensore di Palermo, Como e Torino tra le altre ha rilasciato un'interessate intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it. L'ex allenatore della Cremonese si è soffermato sul suo passato in rosanero, il campionato di Serie C ed il ritorno di Silvio Baldini, presentato di recente al Crotone. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

PASSATO AL PALERMO -“Arrivai nel gennaio 2003 a Palermo e facemmo un'ottima stagione, essendo arrivati a giocarci, all’ultima partita, lo spareggio con il Lecce per andare in Serie A. Purtroppo non siamo riusciti a vincere quella gara, molto complicata. L’esperienza in rosanero, per quanto mi riguarda è stata molto positiva. Arrivato a gennaio la squadra era a metà classifica, alla fine avevamo la chance di salire in A. Rimane un ottima esperienza”.

RINO FOSCHI -“Rino Foschi mi aveva voluto fortemente a Palermo, chiedendomi anche di restare al termine dell’annata 2002-2003. Sono passati più di vent’anni, lui già era uno dei migliori direttori sportivi. Con il passare del tempo ha anche lavorato in altre società. Per il nostro calcio, ancora oggi, sarebbe un valore aggiunto”.

SERIE C -“Serie C? Molto difficile, molto particolare. C’è quasi sempre un ribaltamento continuo di squadre e staff tecnici. Si vuole tutto e subito. Con le regole che ci sono, molte società cambiando almeno 10 giocatori a campionato, quindi non è facile per nessuno. Poi capita l’anno dove trovi tutte le combinazioni giuste e vinci, ma quasi sempre fai fatica. Guarda le squadre che hanno vinto in passato, come Benevento e Cremonese. Hanno sofferto e passato tanti anni in C e solo poi hanno vinto. Perché hanno avuto pazienza e programmato quello che poi è stato un trionfo. Non vince solo chi investe di più. Il Catania ha investito molto, ma è una neopromossa e quindi paga questo tipo di situazione che c’è in Lega Pro. Favorite? Juve Stabia e Avellino sono le squadre che hanno un margine maggiore. Occhio al Benevento che potrebbe rientrare. Adesso arrivano le partite che possono determinare la classifica finale”.

BALDINI AL CROTONE -“Baldini? Ha sempre dimostrato di essere un ottimo tecnico, a Palermo ha fatto un campionato incredibile, vincendo anche i playoff. A Crotone stanno passando un momento di difficoltà ed hanno fatto questa scelta. Comunque sia non è facile quando subentri, perché non conosci le problematiche interne e non hai molto tempo. Poi devi ottimizzare il tutto in poco tempo e subito hai la prima gara da giocare. Sono tante situazioni difficili, nelle quali devi accelerare. Diverso è quando parti dall’inizio, quando sei a conoscenze di tutto ed hai lo spazio ed il tempo per programmare”.

