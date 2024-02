Crotone, ecco Baldini: “Percorso difficile, convinto che arriveremo all’obiettivo”

Le prime dichiarazioni di Silvio Baldini, presentato oggi in sede di conferenza stampa come nuovo allenatore del Crotone, militante nel girone C di Serie C.

⚽️ 21 febbraio 2024 (modifica il 21 febbraio 2024 | 10:23)

Nuova avventura per Silvio Baldini in Serie C. L'ex tecnico di Carrarese e Palermo tra le altre, dopo le dimissioni di Perugia dello scorso anno, era rimasto senza panchina, nonostante le avance di diverse società importanti in Italia. Una su tutte il Brescia. Adesso il nativo di Massa riparte da Crotone, con l'obiettivo di riportare i calabresi in Serie B, attraverso i playoff di Serie C. Come successo due stagioni addietro con la società oggi targata City Football Group. Di seguito, le prime dichiarazioni - in sede di conferenza stampa - di Baldini:

"Per me il calcio è un’espressione di emozioni. Tramite queste posso ottenere risultati importanti. In questa piazza si è legati ai risultati, tutti sperano che io abbia la bacchetta magica. Io dico: ‘Lo spero’, ma il percorso che io scelgo è sempre quello più difficile. Se uno crede ai risultati, poi arrivano. Se i miei giocatori vogliono fare qualcosa di importante nella loro carriera, devono imparare a fare le cose con il cuore. Non ho paura a metterci la faccia, sono convinto che arriveremo all’obiettivo se ci sarà sinergia tra noi. Aspettarsi molto non vuol dire volere prestazioni ma risultati. Io ci metto la faccia e so che il percorso sarà difficile, ma sono convinto che arriveremo all’obbiettivo. La libertà ha molti significati. Un uomo è libero quando è trasparente e non si nasconde. Bisogna affrontare i pericoli con onestà. L’ambiente del calcio è pieno di superficialità e ipocrisia, dove conta soltanto l’aspetto economico. Io ho molti difetti, e avere rapporto con me è molto complicato, ma ho sempre avuto rispetto per le persone con le quali ho avuto a che fare. So di poter guardare sempre a testa alta”.

