Crotone, ufficiale l’ex Palermo Baldini: prende il posto di Zauli esonerato

Il Crotone ufficializza il nuovo tecnico. Si tratta di Silvio Baldini, ex tecnico del Palermo, che prende il posto di Zauli esonerato

Il Crotone ufficializza l'arrivo del nuovo tecnico. Si tratta di Silvio Baldini, ex tecnico del Palermo. Il tecnico di Massa Carrara è rimasto senza squadra dopo le dimissioni rassegnate dal Perugia. La pagina più bella del mister è senza dubbio la promozione in Serie B con i siciliani con una strepitosa cavalcata tramite i playoff. Adesso il duro compito di provare ad emulare lo stesso percorso messo in atto presso il club dell'allora patron Mirri. Di seguito la nota ufficiali del club: