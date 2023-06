FOTO Palermo, Gondo si allena con la maglia rosanero. Il bomber ha lasciato l’Ascoli

Cedric Gondo, ormai ex attaccante dell'Ascoli che nello scorso campionato aveva realizzato una tripletta al "Renzo Barbera" di Palermo, sta proseguendo la propria preparazione alla prossima stagione. L'attaccante italo-ivoriano ha concluso la propria parentesi con i marchigiani in prestito ed è attualmente di proprietà della Cremonese, club recentemente retrocesso dalla Serie A alla B ma desideroso di tornare a giocare contro le big già "matate" come Roma e Napoli.