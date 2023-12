Folgore Castelvetrano-Athletic Club Palermo 1-1: pareggio al debutto per Cipolla

L' Athletic Club Palermo militante in Eccellenza pareggia la sfida contro la Folgore Castelvetrano valevole per la tredicesima giornata del girone A di Eccellenza siciliana . La squadra è reduce da un doppio cambio in panchina. Dopo l'esonero di Gennusa e la separazione con Strano è arrivato Cipolla . Partita d'esordio per il nuovo tecnico. Ecco di seguito il comunicato:

Secondo pareggio consecutivo per l’Athletic Club Palermo. Al “Paolo Marino” di Castelvetrano, la formazione guidata da Gabriele Cipolla, alla prima panchina in carriera in Eccellenza, ha pareggiato 1-1 contro la Folgore nel match valido per la 13^ giornata del girone A. Un match di tanti strappi e poco ritmo: meglio la Folgore nella prima frazione, più vivace l’Athletic nella ripresa. La sfida inizia su ritmi bassi e a sbloccarla è un episodio al 16° minuto, quando l’arbitro assegna un calcio di rigore ai trapanesi per un fallo di mano commesso da Birardi. Dal dischetto Altieri non sbaglia. La Folgore trova anche la rete del virtuale 2-0 con Fumuso, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. La migliore chance per l’Athletic nel primo tempo è con Manfrè: il suo tiro dal limite termina a lato.