Feralpisalò-Palermo 1-2: Pigliacelli fa muro, Ranocchia e Soleri firmano il successo

PRIMO TEMPO - Palermo che vuole accelerare e tornare a vincere in trasferta per avvicinare sensibilmente il vertice della classifica di Serie B. Compgine di Corini rivitalizzata dai nuovi arrivi della sessione di gennaio e dalla striscia positiva che ha fruttato sette punti nelle ultime tre gare. Il successo lontano dal Barbera manca però da circa quattro mesi, l'ultima volta che i rosanero conquistarono l'intera posta in palio a domicilio fu al Braglia contro il Modena di paolo Bianco. Forfait in extremis di Claudio Gomes, Corini lancia Stulac dal primo minuto in cabina di regia. 4-3-3 declinabile in 4-2-3-1, Pigliacelli tra i pali, Diakité e Lund esterni bassi, Ceccaroni e Nedelcearu al centro della difesa. Stulac in zona nevralgica da playmaker puro, Ranocchia e Segre ai suoi fianchi. Di Mariano, preferito ad Insigne, agisce largo a sinistra nel tridente, Di Francesco sul versante opposto, capitan Brunori terminale offensivo di riferimento. Primo squillo gardesano, Zennaro protegge la sfera e si gira troppo agevolmente su tre difensori rosa, destro secco con Pigliacelli che non è stilisticamente irreprensibile ma si oppone. Feralpisalò aggressiva, Palermo che stenta un po' a carburare. Ranocchia crossa bene dalla sinistra poco dopo, Di Mariano stacca in controtempo ma non trova la porta. Ritmi marcatamente lenti, Palermo che fatica a scalfire la densità gardesana in fase di non possesso, non trovando fluidità e rapidità nella circolazione della sfera. Molto più brillante ed incisiva la squadra di Zaffaroni quando si distende in verticale: Felici è frizzante a sinistra, guizzo e palla a rimorchio per La Mantia murato in extremis, poi Xompagnon timbra la traversa da pochi passi. Pigliacelli che deve superarsi per alzare in corner un'imperiosa zuccata di Ceppitelli, Palermo che soffre ed arranca sulle iniziative dei padroni di casa. Altro colpo di testa, di La Mantia, che finisce alto sopra la traversa. Stulac verticalizza bene per Ranocchia, dribbling stretto e sinistro alto dai venti metri dell'ex Empoli. Palermo che ha un flebile lampo nel grigiore, Di Francesco recupera la sfera in ripiegamento e scambia con Ranocchia, l'ex Lecce prova il mancino dal limite ma colpisce male e non trova la porta. Di Mariano imbuca molto bene per il taglio di Brunori, destro secco ma centrale, da posizione defilata, e Pizzignacco para a terra. Altra palla di Ranocchia interessante per Diakité, cross a rimorchio e Lund anticipato di un soffio da Balistrero sul primo palo. Palermo che rischia ancora tanto su Felici e Kourfalidis, poi ancora Pigliucelli dice no alla zuccata di Ceppitelli. Prima frazione che si chiude a reti bianche, ma squadra di Zaffaroni decisamente meglio rispetto ad un Palermo apparso soporifero e fin troppo scolastico.