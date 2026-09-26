Dossier Stadio Palermo: il documento integrale sul piano economico-finanziario del Palermo FC per la riqualificazione del Renzo Barbera.
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PRESENTAZIONE E INDICE
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIOPFC-PLM-XXX-XXX-RP-CP-850002 19/09/2026 PROMOTOREPalermo Football Club S.p.A.Viale del Fante, 11, 90146 Palermo (PA)
Presentazione del documento
Di seguito Mediagol pubblica integralmente il “Documento di accompagnamento Piano Economico Finanziario” relativo alla riqualificazione dell’area dello Stadio “Renzo Barbera”, elaborato da Palermo Football Club S.p.A., codice PFC-PLM-XXX-XXX-RP-CP-850002, datato 19 settembre 2026.
Per agevolarne la consultazione, il documento è suddiviso in schede corrispondenti ai capitoli principali. L’indice seguente consente di raggiungere direttamente ciascun capitolo e, tramite le sottovoci, la sezione specifica all’interno della relativa scheda.
INDICE
- A. PREMESSE
- B. EXECUTIVE SUMMARY
- C. IL RINNOVAMENTO DEGLI STADI NEL PANORAMA ITALIANO ED EUROPEO
- C.1. Lo stato di fatto delle infrastrutture sportive
- C.2. Performance economiche a confronto
- C.3. Il quadro economico degli interventi sugli stadi in Italia
- D. LO STADIO DI PALERMO
- D.1. Il territorio di riferimento
- D.2. L’area dello stadio e l’accessibilità locale
- D.3. Il Barbera oggi
- D.4. L’attuale esperienza del tifoso del Palermo
- E. IL PROGETTO
- E.1. I razionali strategici del progetto
- E.2. I principali interventi previsti
- F. IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
- F.1. Le logiche del PEF e assunzioni chiave
- F.2. Ipotesi generali
- F.3. Piano investimenti e struttura finanziaria
- F.3.1. Investimenti previsti
- F.3.2. Struttura finanziaria
- F.4. Ricavi operativi
- F.4.1. Periodo di costruzione – ricavi operativi
- F.4.2. Periodo di gestione – ricavi operativi
- F.5. Costi operativi
- F.5.1. Periodo di costruzione – costi operativi
- F.5.2. Periodo di gestione – costi diretti
- F.5.3. Periodo di gestione – costi indiretti
- F.6. La valutazione dell’equilibrio economico-finanziario
- G. APPENDICE
- G.1. Appendice 1 - Riconciliazione PEF, quadro tecnico economico e scheda canone
- G.2. Appendice 2 – Dettaglio ricavi, costi e campionati
- RICAVI
- G.2.1. Tickets e abbonamenti
- G.2.2. Food&Beverage matchday
- G.2.3. Club Store
- G.2.4. Club Museum
- G.2.5. Concerti
- G.2.6. Other Non-matchday Events
- G.2.7. Parking Non-matchday
- G.2.8. Naming rights & Visibility
- COSTI
- G.2.9. Stadium Opex
- G.2.10. Cost of Sales e marginalità
- G.2.11. Impatto ciclo sportivo
- G.3. Appendice 3 – Risultati Sensitivities
- G.4. Appendice 4 – Matrice dei rischi
- H. ALLEGATI
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