Dossier Stadio Palermo: il documento integrale sul piano economico-finanziario del Palermo FC per la riqualificazione del Renzo Barbera.

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PRESENTAZIONE E INDICE

copertina documento piano economico stadio palermo
PEF-BARBERA-2026-001-logo-palermo-fc
RIQUALIFICAZIONE AREA STADIO BARBERA

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

PFC-PLM-XXX-XXX-RP-CP-850002 19/09/2026 PROMOTOREPalermo Football Club S.p.A.Viale del Fante, 11, 90146 Palermo (PA)

Presentazione del documento

Di seguito Mediagol pubblica integralmente il “Documento di accompagnamento Piano Economico Finanziario” relativo alla riqualificazione dell’area dello Stadio “Renzo Barbera”, elaborato da Palermo Football Club S.p.A., codice PFC-PLM-XXX-XXX-RP-CP-850002, datato 19 settembre 2026.

Per agevolarne la consultazione, il documento è suddiviso in schede corrispondenti ai capitoli principali. L’indice seguente consente di raggiungere direttamente ciascun capitolo e, tramite le sottovoci, la sezione specifica all’interno della relativa scheda.

INDICE

  1. A. PREMESSE
  2. B. EXECUTIVE SUMMARY
  3. C. IL RINNOVAMENTO DEGLI STADI NEL PANORAMA ITALIANO ED EUROPEO
  4. C.1. Lo stato di fatto delle infrastrutture sportive
  5. C.2. Performance economiche a confronto
  6. C.3. Il quadro economico degli interventi sugli stadi in Italia
  7. D. LO STADIO DI PALERMO
  8. D.1. Il territorio di riferimento
  9. D.2. L’area dello stadio e l’accessibilità locale
  10. D.3. Il Barbera oggi
  11. D.4. L’attuale esperienza del tifoso del Palermo
  12. E. IL PROGETTO
  13. E.1. I razionali strategici del progetto
  14. E.2. I principali interventi previsti
  15. F. IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
  16. F.1. Le logiche del PEF e assunzioni chiave
  17. F.2. Ipotesi generali
  18. F.3. Piano investimenti e struttura finanziaria
  19. F.3.1. Investimenti previsti
  20. F.3.2. Struttura finanziaria
  21. F.4. Ricavi operativi
  22. F.4.1. Periodo di costruzione – ricavi operativi
  23. F.4.2. Periodo di gestione – ricavi operativi
  24. F.5. Costi operativi
  25. F.5.1. Periodo di costruzione – costi operativi
  26. F.5.2. Periodo di gestione – costi diretti
  27. F.5.3. Periodo di gestione – costi indiretti
  28. F.6. La valutazione dell’equilibrio economico-finanziario
  29. G. APPENDICE
  30. G.1. Appendice 1 - Riconciliazione PEF, quadro tecnico economico e scheda canone
  31. G.2. Appendice 2 – Dettaglio ricavi, costi e campionati
  32. RICAVI
  33. G.2.1. Tickets e abbonamenti
  34. G.2.2. Food&Beverage matchday
  35. G.2.3. Club Store
  36. G.2.4. Club Museum
  37. G.2.5. Concerti
  38. G.2.6. Other Non-matchday Events
  39. G.2.7. Parking Non-matchday
  40. G.2.8. Naming rights & Visibility
  41. COSTI
  42. G.2.9. Stadium Opex
  43. G.2.10. Cost of Sales e marginalità
  44. G.2.11. Impatto ciclo sportivo
  45. G.3. Appendice 3 – Risultati Sensitivities
  46. G.4. Appendice 4 – Matrice dei rischi
  47. H. ALLEGATI

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