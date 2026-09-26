Il Palermo continua a trovare la via del gol attraverso diversi interpreti e questo permette a Filippo Inzaghi di non dipendere esclusivamente da Joel Pohjanpalo. È uno degli aspetti messi in evidenza dal Giornale di Sicilia, che sottolinea come il centravanti finlandese abbia realizzato finora una sola rete in campionato, quella contro la Sampdoria, pur avendo segnato tre volte in Coppa Italia.

Con il nuovo sistema di gioco, Pohjanpalo sta però interpretando il ruolo in maniera differente rispetto alla passata stagione. Il numero 20 è maggiormente coinvolto nella manovra, agisce da riferimento per i compagni e partecipa alla costruzione dell'azione. Ne sono una dimostrazione anche i due assist forniti contro Juve Stabia e Avellino. Il suo rendimento, dunque, non può essere valutato soltanto attraverso il numero dei gol.

Il dato più importante per Inzaghi è che il peso dell'attacco non grava più sulle spalle di un unico giocatore. Il Palermo ha trovato reti con diversi protagonisti e ha mostrato una maggiore varietà offensiva. Una caratteristica preziosa soprattutto in una stagione lunga come quella di Serie B, nella quale gli avversari possono concentrare le proprie attenzioni sui principali riferimenti offensivi.

Allo stesso tempo, però, il quotidiano evidenzia la necessità di mettere Pohjanpalo nelle condizioni migliori per tornare a segnare con maggiore continuità. L'obiettivo non è cambiare l'identità della squadra, ma aumentare la qualità dei rifornimenti per il finlandese e permettergli di incidere maggiormente negli ultimi metri. La classifica dei marcatori è ancora lunga e il distacco dai primi non rappresenta quindi un problema concreto.

Il Palermo può guardare con fiducia alla situazione proprio perché ha già dimostrato di poter trovare alternative sotto porta. Un eventuale ritorno alla piena continuità realizzativa di Pohjanpalo aggiungerebbe un'ulteriore soluzione a un reparto che ha già mostrato diverse risorse. In questo quadro rientra anche Gabrielloni, finora impiegato sempre a gara in corso: il primo gol non è ancora arrivato, ma i suoi ingressi hanno garantito fisicità, aggressività e presenza offensiva.

Nello stesso articolo viene inoltre ricordata la sfida di Coppa Italia contro il Bologna: il Palermo giocherà gli ottavi di finale al Dall'Ara martedì 15 dicembre alle 21, in gara secca.

Giornale di Sicilia