Il Palermo è arrivato alla sosta da solo in vetta alla classifica anche grazie al rendimento di Tommaso Augello. A 32 anni, il terzino sinistro continua a essere una pedina importante per la squadra di Filippo Inzaghi, distinguendosi per continuità e capacità di mantenere lucidità anche nelle fasi finali delle partite.

Tuttosport dedica ad Augello la prima puntata di “Tipi da B”, sottolineando come il difensore sia stato determinante già nella seconda giornata di campionato, sul campo dell’Arezzo. Il Palermo si era portato avanti di due reti, prima di subire la rimonta della squadra di Bucchi. Al 94’, però, Augello ha trovato dal limite dell’area un destro imparabile che ha consegnato ai rosanero la vittoria e ha permesso di evitare un pareggio che avrebbe potuto alimentare qualche dubbio sulla squadra di Inzaghi.

Il rendimento del terzino non si è fermato a quella rete. Anche contro la Sampdoria, sua ex squadra, Augello ha lasciato il segno: dopo appena nove minuti ha servito a Strefezza l’assist per il gol che ha sbloccato la partita. Un'altra giocata decisiva, arrivata proprio contro il club che aveva contribuito alla sua crescita ai massimi livelli.

La Sampdoria aveva infatti acquistato Augello nell’estate 2020 dallo Spezia, trasformandolo in un terzino importante in Serie A. Prima di arrivare al Palermo, il difensore aveva vestito anche le maglie di Giana Erminio, Pontisola e Cimiano Calcio, costruendo una carriera che lo ha portato fino a 197 presenze nella massima serie, con 5 gol e 19 assist.

Il quotidiano evidenzia anche il particolare rapporto tra Augello e la Sampdoria: il pubblico blucerchiato lo aveva appena applaudito dopo il gol decisivo di Arezzo, rimpiangendo la sua assenza dalla rosa, per poi ritrovarselo da avversario nella gara successiva. Una sorta di beffa sportiva, considerando che proprio Augello ha contribuito a decidere anche quella sfida.

Tuttosport invita però a non fermarsi ai risultati ottenuti finora. Il Palermo ha raccolto quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate, ma diverse partite sono state più complicate di quanto possa suggerire la classifica. Viene ricordato in particolare l’1-1 di Avellino, dove nel finale i padroni di casa avrebbero potuto persino conquistare l’intera posta.

Per questo motivo, secondo l’analisi del quotidiano, Inzaghi dovrà mantenere alta la concentrazione del gruppo. Il Palermo dispone di una rosa profonda e competitiva, con alternative considerate quasi all’altezza dei titolari, ma la continuità sarà fondamentale per difendere il primo posto dagli inseguitori.

In questo scenario, la presenza di un Augello in questa condizione può rappresentare una risorsa importante. Il terzino ha ancora un contratto con il Palermo fino a giugno 2027 e il suo futuro potrebbe essere legato anche all'eventuale promozione in Serie A. Tuttosport si chiede se, in quel caso, il club targato Manchester City lo considererà ancora un terzino da massima serie. Intanto, con un Augello così, il Palermo può guardare avanti con fiducia.

Fonte: Tuttosport