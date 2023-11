Diamanti: “Priorità CFG non è vincere, nel mio contratto non c’è la parola vittoria”

"Se c’è la filosofia del 4-3-3 è normale che vogliono che giochi con il 4-3-3, se poi hai due di gamba li fai giocare larghi, se ne hai due con i piedi li fai giocare dentro. Hanno una filosofia che ti lasciano molto libero. La filosofia City è che quando riesci ad arrivare negli ultimi 30 metri fanno come ti pare. Non è che ti impongono qualcosa. Educazione ragazzi? La disciplina è un protocollo City. Le regole sono quelle del calcio. Se arrivi in ritardo vai con l’U21. Non sono cose scontate - afferma Diamanti - Ai ragazzi l’ho detto: “Io vi devo dare responsabilità perché nessuno ve la da. Voi siete uomini. A 19 anni ci sono giocatori che giocano in top club europei. Scuse zero. Io vi do più informazioni possibili perché ho giocato con giocatori forti e io so come si allenano. Il mio ruolo è trasmettervi la mia conoscenza, poi son ca**i vostri. Se perdiamo le partite è colpa vostra che non diventate calciatori, non mio”. Li metto davanti alla realtà. Io rido, scherzo e son molto sereno. Mi faccio chiamare Alino - prosegue l'ex Palermo - sono uno di loro. Ma è normale che in campo devi fare le cose bene e non mollare. Se molli con me ti faccio allenare con l’Under 12. Ci sono giocatori forti qui. Il problema è che non parlano e devi lavorare su queste cose. Io ho un play che è muto. E come fa a giocare a pallone se non parla? La cosa bella qui è che vanno tutti a 2000, spingono forte. Il problema è che poi quando non hai la palla il ritmo cambia".