Cremonese, ufficiale Tuia: annuale per il centrale ex Lecce e Benevento

La Cremonese dopo aver cambiato guida tecnica avendo esonerato Ballardini e avendo scelto al suo posto Giovanni Stroppa, sta risalendo la china grazie soprattutto ad un grandissimo Massimo Coda, attualmente capocannoniere del campionato. I grigiorossi vogliono provare il ritorno immediato in massima serie senza passare dagli spareggi promozione e per farlo hanno deciso di pescare tra gli svincolati per rinforzare il reparto difensivo. Infatti è ufficiale l'arrivo di Alessandro Tuia, centrale roccioso, ex tra le altre di Benevento e Lecce. Di seguito la nota ufficiale del club: