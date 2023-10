Serie B, Gautieri: “Il Palermo ha una marcia in più. Plauso al Cosenza, il Parma…”

Gautieri ha di recente fatto visita a Trigoria: "Ho avuto la fortuna di conoscere Mourinho di persona. Mi ha fatto una grande impressione - afferma l'allenatore - non conoscevo la persona e in quel poco che abbiamo parlato mi ha dato l’idea di essere umile e mi ha messo in condizione di parlare. Ha avuto qualche problema di infortuni. Il valore si conosce. Ha fatto qualche passo falso ma penso che per la squadra che ha, c’è tutto per rialzarsi. Ma uno come Mourinho non si può contestare”.