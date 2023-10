Crotone, Zauli resta. Vrenna: “Ha deciso la squadra, ora i fatti”. E cita Corini

Le parole del direttore generale del Crotone dopo il dietrofront della società: "I ragazzi si sono assunti le proprie colpe".

"Ciò che è successo oggi è molto particolare. Da apprezzare dal punto di vista umano". Così Raffaele Vrenna, intervenuto in conferenza stampa dopo il dietrofront relativo all'esonero di Lamberto Zauli. Questa mattina, il presidente del Crotone aveva deciso di sollevare dall'incarico il tecnico in seguito alla sconfitta rimediata nella giornata di ieri sul campo del Taranto per 2-1. Comunicata la scelta allo stesso Zauli, la squadra si è successivamente mobilitata per far cambiare idea alla società.

"Ieri si era deciso di dare una scossa all’ambiente, in particolare c’era questa voglia da parte del Presidente. Poi è venuta la squadra da me e si sono assunti le proprie colpe. Io non potevo fare nulla, ho preso atto della loro decisione. E sono qui per dirvi che la società ha esaurito la pazienza: abbiamo fatto di tutto per Crotone, la squadra ha fatto una cosa che poche volte succede. Da oggi la palla passa ai fatti", ha spiegato il direttore generale del Crotone.

"Le pressioni così come a Crotone ci sono ovunque, in altre piazze forse sono maggiori. Invito da questo momento a lasciar lavorare la squadra. Ho visto la conferenza di Corini a Palermo all'inizio di questa stagione, quando diceva godetevi il percorso, poi tireremo le somme al termine della stagione. Si deve dare il tempo di lavorare. Se siamo qui un motivo c’è, però oggi la squadra sta facendo un passo molto importante. Hanno ribaltato una decisione già presa con il loro gesto. Dobbiamo stare tutti più uniti. Ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Questo lavoro spesso ti porta anche a tifare, ma in un’azienda come la nostra non possiamo prendere decisioni di pancia. Quando finisce la partita guardiamo le azioni anche due-tre volte. Questo gruppo sta capendo le proprie responsabilità e i sacrifici che facciamo per questi colori. Anche i calciatori soffrono, sono degli esseri umani", ha concluso Vrenna.

