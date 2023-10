Cremonese-Parma, Pecchia: “Cambiato sistema di gioco. Serie A e punti di distacco…”

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha rilasciato dichiarazioni al termine del match contro la Cremonese in programma alle 18:30

Parma che continua a vincere e non si ferma più. Sei vittorie e due pareggi per la formazione ducale sempre più prima in classifica. Ultima vittoria oggi nel match delle 18:30 contro la Cremonese di Giovanni Stroppa con il risultato di 1-2. Lombardi che con questa sconfitta si ritrovano decimi a quota dieci punti. Emiliani sempre più primi a quattro punti di vantaggio sul Palermo però con una partita in più. Al termine del match ha parlato Fabio Pecchia. Di seguito le dichiarazioni:

VITTORIA PIU' DIFFICILE DELL'ANNO. SERIE A

«Già ci siamo in Serie A (sorride, ndr)! Quello che mi è piaciuto di più è la seconda parte del secondo tempo, in cui la Cremonese ci ha messo sotto, abbiamo sofferto, ma abbiamo lottato molto per resistere».

SISTEMA DI GIOCO - «Avevamo perso un po’ il cambio, quando ho messo 4-3-3 abbiamo contenuto meglio il palleggio di Castagnetti. Nella ripresa ci siamo rimessi nelle nostre posizioni, eravamo più ordinati. Gol molto belli».

IL PARMA NON FA GIOCARE GLI ALTRI - «Sul campo c’erano pochi ragazzi che conoscevo, in panchina tanti. La Cremonese è una squadra forte, l’approccio nostro è stato bello ma nella seconda parte del primo tempo, quando siamo stati attaccati, ci siamo messi lì e abbiamo resistito. La Serie B passa anche dalla sofferenza, come quella».

10 PUNTI TRA CREMONESE E PARMA - "La classifica in Serie B non ha molta importanza ora, bisogna dimostrare sul campo. Ogni partita va affrontata con grande veemenza, il verdetto è imprevedibile come in ogni campionato cadetto. Non vedo differenze di valori tra Cremonese e Parma, a parte due filosofie di squadre differenti».

