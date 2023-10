LE PAGELLE DI PALERMO-SUDTIROL 2-1: Aurelio versione bomber, ok Stulac e Lund. Brunori…

MATEJU 6 - Generoso ed applicato, appare in fiducia e gioca una buona prima mezzz'ora. Sbaglia il dosaggio di un appoggio che costa il giallo a Stulac, costretto ad un'entrata in ritardo nel tentativo di rimediare. Poi presidia con ardore e lucidità la sua zona di competenza, rischiando poco o nulla.

LUCIONI 6 - Giornata non semplice, Odogwu è un brutto cliente, Lunetta e Ciervo sono rapidi ed hanno ottima qualità sul piano tecnico. Regge con esperienza, leadership e personalità, fornisce il consueto contributo alla sorgente del giropalla difensivo ed è una minaccia costante per gli avversari quando va a saltare sulle palle inattive. Torre perfetta, in formato assist, per Mancuso che calcia alto da buona posizione.

LUND 7 - C resce in maniera esponenziale sul binario mancino. Rapido, lucido ed essenziale, frequenza di passo notevole, spinta costante e disponibilità al dialogo sullo stretto con i compagni. Chiude le diagonali con disciplina, crossa bene anche col destro, soffre il giusto Ciervo autore di una grande partita oltre al gol.

Aurelio -7,5 - Spinge e prova a dare freschezza sulla fascia sinistra, in un frangente in cui il Sudtirol aveva serrato ulteriormente i ranghi, raddoppiando sistematicamente e lasciando le briciole in termini di spazio. Sbaglia un facile controllo su ottima sponda di Brunori, ma non demorde poiché ha intraprendenza e personalità. Si butta sempre dentro e realizza un gol pesantissimo, quanto bello e ad altissimo coefficiente di difficoltà. Torsione aerea in sospensione sul cross, leggermente lungo, di Henderson e Barbera in visibilio.