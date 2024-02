Corriere dello Sport: “Palermo-Ternana, testacoda insidioso. C’è Traorè? Corini…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport presenta il match del turno infrasettimanale di Serie B che vede il Palermo opposto alla Ternana al Barbera. Corini è inevitabilmente tornato sulla rimonta subita allo Zini contro la Cremonese in sede di conferenza stampa, per poi proiettarsi totalmente sulla gara contro gli umbri che cela più di un'insidia per Brunori e compagni. Il noto quotidiano sportivo nazionale si sofferma sul notevole gap in classifica, ben venti punti tra le due formazioni, che fa di questo incrocio tra rosanero e Fere un vero e proprio testacoda del campionato cadetto. Corini che riflette su eventuali novità in sede di formazione iniziale, in vista anche della terza partita in sette giorni che attende il Palermo sabato prossimo al Rigamonti contro il Brescia. Possibile chance dal primo minuto per Chaka Traoré, l'ex Milan è piaciuto molto per accelerazioni, brio e qualità nel finale di gara contro la Cremonese, Lund è recuperato e anche l'ex Hacken potrebbe essere della partita. Gomes ha qualche fastidio, Stulac o Coulibaly in predicato di affiancare l'inamovibile Segre in zona nevralgica. Match all'insegna degli ex con Coulibaly e Diakitè che sono stati perni della Ternana e Luperini protagonista assoluto nella promozione dei rosanero di Baldini dalla Lega Pro alla B passando dai playoff. Possibili rotazioni adottate da Breda, con Dalle Mura e Dionisi in predicato di far rifiatare Lucchesi e Favilli. Prima di centrare i tre punti a Reggio Emilia, la Ternana aveva inanellato tre ko di fila in trasferta. Tuttavia, umbri reduci da tre risultati utili consecutivi e che hanno incassato appena tre reti nelle ultime sei gare.