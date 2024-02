Palermo, Gds: “Vietato sbagliare con la Ternana. Gara insidiosa, la carta Traorè…”

Vietato sbagliare. Il Palermo di Corini non può permettersi di lasciare ulteriori punti per strada se vuole spuntarla nella corsa alla conquista del secondo posto. La beffa subita a Cremona deve subito essere archiviata al fine di concentrarsi sulla sfida di stasera al Barbera contro la Ternana. Gara insidiosa, come sottolinea l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, contro una formazione assettata di punti utili per centrare la salvezza e che punterà tutto su difesa e contropiede. Compagine umbra che ha cambiato pelle a gennaio, cedendo big come Falletti, Corrado e Diakitè, che annaspa al terzultimo posto in graduatoria in compagnia di Ascoli e Spezia. Tuttavia, umbri che vengono da tre risultati utili consecutivi e non possono perdere terreno. Palermo che avrà bisogno di calma e serenità, il calendario testerà subito la tenuta mentale ed atletica della squadra di Corini al fine di verificare eventuali strascichi lasciati in dote dal pari dello Zini contro la Cremonese. Rosanero che dovranno attaccare e fare ovviamente la gara, ma senza scriteriati arrembaggi poiché mai come in questa fase delicata della stagione è fondamentale non pregiudicare equilibri e mantenere nervi saldi. Sulla carta adesso il Palermo avrà una serie di sfide con avversari abbordabili ma sono queste le gare più infide e scivolose sotto il profilo psicologico e motivazionale. Risultati e prestazioni alla mano, la formazione di Corini ha fatto meglio nei big match che non quando aveva chiaramente dalla sua parte i favori del pronostico. Palermo che dovrà trovare creatività e fantasia per scardinare il dispositivo difensivo di Breda, Ternana che ha incassato appena tre reti nelle ultime sei giornate. Con l'arrivo di Ranocchia armonia, estro ed incisività nello sviluppo del gioco sono obiettivamente migliorati, ma la carta Traorè, come dimostrato dall'ex Milan nell'ultimo scorcio di gara allo Zini, potrebbe essere quella giusta da calare nel manto erboso del Barbera contro la compagine rossoverde.