Palermo, La Repubblica: “Vincere per dimenticare Cremona. Corini, Stulac e Traorè…”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo presenta i temi della sfida di stasera al Barbera tra i rosanero e la Ternana ripercorrendo la conferenza stampa pre match di Eugenio Corini. Gara fondamentale e da vincere quella contro la compagine umbra per Brunori e compagni, che devono smaltire e metabolizzare in fretta la rabbia per la rimonta subita allo Zini di Cremona. Una ghiotta chance dilapidata dal Palermo per spiccare il volo, dopo un ottimo primo tempo in cui i rosanero avevano costruito un vantaggio di due gol ed un uomo sulla formazione di Stroppa. Fatale il blackout mentale e nervoso di inizio ripresa, che ha consentito alla Cremonese di riequilibrare il match in un minuto. Il coach di Bagnolo Mella non ha celato la delusione in seno allo spogliatoio per la mancata vittoria allo Zini, proiettandosi contestualmente sul turno infrasettimanale che incombe con la sfida alla squadra di Breda. Test importante per la tenuta atletica e fisica di molti calciatori, con Corini che dovrà dosare e gestire le forze anche in vista dell'impegno di sabato prossimo al Rigamonti contro il Brescia. Lund torna tra i convocati e potrebbe trovare spazio almeno per una porzione di match, dubbio sul versante sinistro del tridente dove Insigne e Traorè insidiano la titolarità di Di Mariano. Gomes ha accusato qualche fastidio e Stulac è pronto a rilevarlo nella formazione iniziale, ma Corini ha lasciato intendere che la composizione del centrocampo sarà ponderata anche in merito alla scelta degli attaccanti esterni. Possibile quindi anche l'impiego di Coulibaly al fianco di Segre. Occhio alla Ternana, in piena lotta per la salvezza e reduce da tre risultati utili consecutivi.