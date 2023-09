Corini: “Turnover? Schiererò formazione migliore. Cosenza propositivo, su Tutino…”

Le dichiarazioni di Eugenio Corini alla vigilia del match tra Palermo e Cosenza, valido per la sesta giornata del campionato di Serie B. La sfida con la compagine di Caserta è in programma domani alle ore 20.30 al Renzo Barbera.

Parola ad Eugenio Corini . L'allenatore del Palermo - in sede di conferenza stampa - ha parlato alla vigilia della sfida tra la compagine rosanero ed il Cosenza di Fabio Caserta , in programma domani alle ore 20.30 allo stadio "Renzo Barbera". Di seguito, le sue parole:

"In un percorso di crescita la partita successiva è sempre la più importante, a prescindere da quello che si è fatto prima. Stiamo spingendo forte sull’acceleratore, vogliamo andarci a prendere questa vittoria che desideriamo tanto. Abbiamo lavorato molto bene questa settimana, ma non diamo nulla per scontato. È una partita molto importante per capire se abbiamo capito cosa vogliamo fare davvero quest’anno. Turnover? Schiererò la formazione migliore, saranno importanti i cambi. Non penso alla gara di martedì. Il Cosenza è una squadra propositiva, prova a giocare a calcio. Ottimo mercato, schiera giocatori offensivi. Tutino è forte. Sappiamo che dovremo interpretarla al meglio per portarla dalla nostra parte".