LIVE Palermo-Cosenza, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

“Vasic? Ho grandi aspettative, può giocare in tanti ruoli. Volevo metterlo dentro ad Ascoli ma aveva subito una botta che abbiamo gestito. Conto molto su di lui. La vittorie in trasferta sono importanti, danno una carica incredibile. Fondamentali in termini di punti, se vuoi essere protagonista devo vincere fuori casa. È fondamentale creare la mentalità per credere di potercela fare, anche se magari a volte non ci riusciremo. Anche l’anno scorso perdevamo poco, quest’anno stiamo cercando di trasformare quei pareggi in vittorie. A Bari abbiamo fatto una partita solida, non siamo stati bravi a sufficienza per vincerla. Ma vedevo che stava nascendo qualcosa. A Reggio dovevamo vincere, era questo il nostro pensiero. Poi se vinci diventa tutto più fluido. Così nasce la consapevolezza che porta ai risultati. Quando vinci poi devi mettere qualcosa in più. Non basta quello che abbiamo fatto. sono sicuro che domani faremo la prestazione. Dobbiamo proseguire in questo percorso, anche adesso la vittoria la devi bramare”.