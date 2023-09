Corini: “Stulac l’ho stimolato. Brunori è come se avesse fatto gol. Di Francesco…”

"Aurelio l’ho messo dentro ma deve crescere, ha fatto una discreta partita. Di Francesco ha fatto un allenamento con noi, il contesto permette loro di far uscire le loro qualità. Di Mariano può giocare a destra, idem Di Fra. Cercherò di far la scelta più opportuna. Tutti i ragazzi che fanno gol accrescono la loro autostima, speriamo di farne sempre di più. Mateju l’anno scorso ha giocato parecchi mesi con un fastidio muscolare, anche in questo ritiro, ha bisogno di andare in condizionare. Mi piace e deve piacere alla gente per tutto quello che dà, ha fatto una partita importante. Ne aveva bisogno anche lui. È solido, crescendo di condizione può fare sempre meglio. Feralpi crescerà, ha le idee. Hanno la sosta per sistemare tante cose, saranno competitivi ne sono sicuro. Prestazione importante, di livello, siamo sempre stati in controllo e creato situazioni. Spirito e atteggiamento corretto, avevamo bisogno di fare una partirà di questo tipo, fa crescere l’autostima. Sei marcatori diversi? È importante, sappiamo che se andiamo dentro con cattiveria e rabbia possiamo fare male. Per me Brunori è come se avesse fatto gol oggi, ma è solo questione di tempo. Stulac? L’ho stimolato tanto, anno scorso anno complicato. Ha grande motivazione, ha grandi qualità, devo anche trovare il contesto giusto per lui. Complimenti a lui, è sempre stato attivo. Grande prestazione, di livello".