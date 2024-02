Corini: “Mi piace il Palermo che martella, aggressivo. Momento importante della B”

Eugenio Corini, al termine di Palermo-Bari, terminato 3-0 in favore dei rosanero, ha parlato in sede di conferenza stampa, ai giornalisti.

"A me piace la squadra che martella, aggressiva. Stiamo prendendo consapevolezza. Ranocchia e Diakite sono due giocatori che alzano il livello atletico della squadra e di qualità tecnica. Abbiamo preso un giocatore qualitativo come Traorè. Tutto questo crea autostima, oggi c’erano 23 mila spettatori, bisogna fare una grande partita con la Feralpisalò perché poi so cosa potrebbe succedere in casa. Poi diventa trascinante, bisogna martellare e farlo con equilibrio. Chi vogliamo essere, siamo su quella strada. Siamo orientati sulla strada giusta. Non possiamo arretrare di un centimetro. Questo è un momento molto importante del campionato per capire cosa vuoi fare a marzo/aprile".