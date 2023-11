Corini: “Il Cittadella non muore mai. Quello che ho notato contro Pisa e Ternana…”

Mister Eugenio Corini ha presentato in conferenza stampa il match tra Palermo e Cittadella, valido per il tredicesimo turno di Serie B.

Il Palermo si è rialzato dopo un momento complicato dettato dall'unico punto conquistato nelle ultime tre uscite contro Spezia, Lecco e Sampdoria. Con i tre punti ottenuti contro il Brescia, i rosanero cercano continuità con un'altra gara casalinga contro il Cittadella, in programma alle 16.15 di questa domenica. Queste le dichiarazioni alla vigilia di mister Eugenio Corini in sala stampa:

"Mi attendo continuità sull'atteggiamento e sulla voglia di fare delle cose fatte bene insieme. Questo campionato è complicato e difficile, ci sono varie fasi e dobbiamo avere la capacità di starci dentro. Abbiamo la piena consapevolezza di affrontare un avversario complicato come il Cittadella che corre tanto e ha tanta intensità. E' un test importante, ci arriviamo con un carico di energie importanti che derivano da una prestazione solida, voluta e cercata. E' stata una partita dove le difese hanno prevalso ma dove la squadra che l'ha voluta di più l'ha vinta. Vogliamo far vedere questo anche domani in campo. C'è un rispetto nei confronti delle attitudini dell'avversario, giocano un 4-3-1-2 molto aggressivo. Alternano due punte fisiche, una difesa molto aggressiva. Ho visto la partita con il Pisa, sembrava chiusa sul due a zero. Va sotto in casa con la Ternana e sul calcio d'inizio successivo hanno fatto l'uno pari. Il Cittadella è una squadra che non muore mai".