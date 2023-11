Palermo-Cittadella, i convocati di Corini: out Ceccaroni, ecco l’esito degli esami

Sono ventidue i calciatori del Palermo convocati per la gara contro il Cittadella, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Torna a disposizione Jacopo Segre, mentre salterà la sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B Pietro Ceccaroni. Il difensore è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra. Ed ha già iniziato il percorso riabilitativo. Out anche Aljosa Vasic e Federico Di Francesco.