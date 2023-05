Corini: “Crescita funzionale in vista del prossimo anno. Sarei preoccupato se…”

"È stata una prestazione importante al cospetto di un avversario di grande valore. Hanno giocatori di qualità, punte di qualità. Avevamo la piena consapevolezza che fosse un avversario forte, abbiamo fatto una partita molto importante e meritavamo un risultato diverso. Abbiamo approcciato bene, abbiamo fatto gol. Anche per la rete del pareggio eravamo in una situazione di controllo. È stato solo un incrocio di gambe su una palla che non poteva essere più nella disponibilità di Vignali. Poi abbiamo giocato, creato presupposti. Eravamo in controllo totale, salvo per la palla Gabrielloni. Continuiamo a crescere, a volte non riusciamo a vincere le partite ma fa parte del percorso di crescita in un campionato ultra equilibrato. Secondo me ci saranno ancora tante sorprese e noi dobbiamo farci trovare pronti. Crescita funzionale in vista del prossimo anno? Questo è fondamentale. Le ambizioni della tifoseria sono le stesse della società. È un anno zero, abbiamo creato i presupposti di alzare il livello dell’obiettivo e continuiamo a crederci. Siamo a tre giornate dalla fine e possiamo ancora ambire ad una posizione che non era preventivata. Sappiamo che spinta ci danno i nostri tifosi, ringrazio chi era qui oggi, io spero che il Barbera sia pieno e ci spinga perché può succedere qualcosa di importante. Ci dobbiamo fare trovare pronti perché le prestazioni dicono questo, nonostante la vittoria non sia arrivata nemmeno oggi".