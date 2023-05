Como-Palermo, Buttaro: “Playoff, possiamo provarci. Io ex Roma? Ecco a chi mi ispiro”

“Ho segnato il mio primo gol tra i professionisti ma non è andata come volevamo. Ora pensiamo alla prossima. Il mister mi ha provato da quinto di destra. Ho fatto quel che mi ha richiesto, cercando di rendermi pericoloso attaccando gli spazi. Sono felice di aver fatto questo percorso nel Palermo. L’anno scorso abbiamo fatto bene vincendo i playoff ed andando in Serie B. Ora ce la stiamo giocando. Possiamo raggiungerli, quello è un nostro obiettivo e lavoriamo per farlo. Nel calcio le cose possono arrivare o meno, il nostro unico lavoro da fare è provare a raggiungerli. Faremo il possibile. Per me è un’ottima esperienza per crescere e spero di fare al meglio”.