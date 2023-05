Corini: “Bene anche il secondo tempo. Due punti persi? Assolutamente, playoff importanti”

"Penso che abbiamo fatto bene anche il secondo tempo, concedendo il minimo sindacale. Un cross solo da parte loro in cui un nostro difensore è scivolato. Chiedo pazienza in questo nostro percorso di crescita. Ci manca la virgola in questo percorso contrario. Mancano tre partite, siamo ancora lì e cercheremo di vincerle. Abbiamo creato i presupposti per raddoppiare come con Verre ad esempio. Il doppio vantaggio creerebbe una situazione agevole e questa è una cosa che dobbiamo migliorare. Abbiamo fatto una mezz'ora importante ma andate a guardare le statistiche. Ci manca il gol per consolidare le partite. Abbiamo alzato l'asticella rispetto all'obiettivo richiesto ad inizio stagione. Due punti persi? Assolutamente perché prepariamo le partite in una certa maniera. Nello spogliatoio rientrando c'è quel silenzio di amarezza e vuol dire che è stata creata una mentalità di un certo tipo. Questo è l'anno zero, i playoff sono un traguardo importante e ci giocheremo le nostre carte finché sarà possibile. Ho fatto un bello stop? Metto a disposizione le mie qualità ma a bordocampo (ride ndr)"