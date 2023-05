Como-Palermo, Cerri: “Gabrielloni non dormirà una settimana. Rigori? Ci gira bene…”

Parola ad Alberto Cerri . Il Palermo impatta nell'ennesimo pareggio, con la sfida del "Sinigaglia" contro il Como che è terminata sul risultato di 1-1. Al primo gol in carriera, oltre che in maglia rosanero, di Alessio Buttaro, ha risposto lo stesso ex Cagliari su calcio di rigore. Queste le dichiarazioni nel post partita in sala stampa del centravanti dei lariani:

"Rigore importante, punto importante contro una squadra forte. Stiamo affrontando tutte squadre che stanno lottando per altri obiettivi, c’è un pizzico di rammarico. Ora andiamo a Reggio Calabria per fare punti. Non è mai facile, potevano andare in vantaggio con Gabrielloni che non dormirà per una settimana. Sono una squadra molto organizzata con giocatori di livello, ci siamo messi bene in campo e poi abbiamo fatto meglio di loro. Rigore? Siamo una squadra che arriva sempre nell’area avversaria, a volte li fischiano a volte no. Per ora ci gira bene. Importante adesso è salvarci matematicamente, per i playoff si vedrà".