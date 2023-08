Bari-Palermo, Corini: “Spinto fino alla fine, loro chiusi. Mercato? Altri 3-4 innesti”

Al "San Nicola" di Bari il match è terminato in parità, ma il Palermo porta a casa un punto carico di rammarico per non essere riuscito a conquistare l'intera posta in palio dopo aver giocato quasi un tempo in superiorità numerica, divenuta doppia dopo l'espulsione di Di Cesare ed il calcio di rigore malamente sprecato da Di Mariano . Inoltre, un'azione rocambolesca ha portato al gol i rosa nei minuti finali, tuttavia annullato dal VAR per un lieve fuorigioco di Brunori. Queste le dichiarazioni nel post gara in mixed zone del tecnico Eugenio Corini:

"Abbiamo fatto una prestazione importante, primo tempo sicuramente equilibrato, il Bari ha lavorato bene. Nel secondo tempo stavamo meglio, siamo partiti bene, ci siamo conquistati la superiorità numerica, abbiamo attaccato, abbiamo costruito occasioni da gol, abbiamo preso un calcio di rigore che purtroppo non siamo riusciti a realizzare. Abbiamo spinto fino alla fine nonostante il Bari giustamente fosse chiuso in area. 2-3 presupposti per fare gol e l’abbiamo fatto. C’è grande rammarico perché quando crei queste premesse, queste partite sono da vincere. Cosa è mancato nel primo tempo? C’è anche il Bari che è una squadra qualitativa, l’anno scorso è arrivata in finale playoff, ha giocatori di qualità come Sibilli, Nasti, un centrocampo che sa palleggiare molto bene. Hanno fatto le loro cose e noi le nostre. Le partite si sviluppano oggi nei 100 minuti, abbiamo creato le condizioni per vincerla. Peccato. Rigore sbagliato? Ne conquistiamo tanti, un merito che abbiamo. L’importante è continuare a prenderseli. Scelta di consolidare Di Mariano, l’ultimo rigorista prima dell’infortunio. Lavoriamo settimanalmente nel calciarli, dobbiamo essere un pizzico più fortunati. Mercato? Abbiamo 10 giorni per preparare al meglio la partita di Reggio Emilia, abbiamo la possibilità di completare e definire l’organico al meglio con 3-4 innesti che vogliamo fare per alzare di più il nostro livello e renderci più qualitativi ed intensi. Sarebbe stato molto importante per noi vincere".