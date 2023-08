Bari-Palermo, Mignani: “Punto di grande valore, tirato fuori cuore e attributi”

"Sono quelle partite epiche che si ricordano. Bravi i ragazzi che nel secondo tempo hanno tirato fuori cuore e attributi". Lo ha detto Michele Mignani, intervistato ai microfoni di "Tele Bari" al termine della sfida contro il Palermo, andata in scena questa sera allo Stadio "San Nicola"."Andiamo a casa contenti ma anche dispiaciuti per alcuni infortuni ed espulsioni. Il Var dà e il Var toglie, non voglio tornarci. Speriamo che questa partita ci dia morale e non ce lo tolga. Menez e Diaw? Saranno valutati dai nostri medici, ora è presto per parlarne ma non penso che siano arruolabili nell'immediato. Sibilli ha fatto una grande partita e deve crescere di condizione, ma ha interpretato bene il suo ruolo - ha dichiarato il tecnico del Bari, che è riuscito a resistere in nove contro undici dopo le espulsioni di Maita e Di Cesare -. Ha fatto vedere qualità e colpi che ci possono aiutare. Nel primo tempo i ragazzi si sono divertiti e abbiamo preso la profondità che ci ha lasciato il Palermo. Volevamo partire bene perché era giusto farlo dopo lo scorso campionato e la Coppa Italia. A volte le giocate possono riuscire, altre volte no. Ciò che era importante era ritrovare il nostro spirito e l'inferiorità numerica ce l'ha fatto uscire. Brenno? Una partita incredibile oggi. Il nostro direttore non si è sbagliato su di lui. Ho contestato l'espulsione di Maita perché ha alzato di due centimetri il piede da terra ed ha ricevuto il rosso. Senza il VAR l'arbitro aveva visto giallo e per me era giusta la prima decisione. Le partite sono lunghe ma quella di oggi è stata lunghissima anche come recuperi. Sapevo che sarebbe stato un inizio di campionato difficile. I ragazzi hanno portato a casa un punto dal grande valore per come è arrivato".