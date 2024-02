Como-Brescia, Maran: “Non meritavamo la sconfitta. Strefezza fa la differenza”

“Partiamo dal presupposto che abbiamo fatto la gara che volevamo, con personalità, siamo stati pericolosi creando anche occasioni, abbiamo cercato di tenere in mano la partita: per la prestazione sono contento, forse è la migliore che abbiamo fatto da quando sono qui, è una gara sulla quale possiamo costruire il futuro. Peccato però per il risultato, una deviazione ci ha puniti, ma non meritavamo di uscire sconfitti. Il gol di Strefezza? È uno che fa la differenza, in B soprattutto, ha spostato la bilancia in favore del Como. Dobbiamo andare avanti di gara in gara, mettendo in cascina prestazioni come queste, e una sconfitta immeritata non cambia il nostro percorso. Abbiamo rischiato poco e ripeto che avremmo meritato altro. Dobbiamo pensare solo a fare queste prestazioni, la classifica è buona ma noi pensiamo solo a mettere in campo impegno, sacrificio e qualità.”