Cittadella-Cremonese, Stroppa: “Dobbiamo avere determinazione. Cittadella aggressivo”

Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia del match contro il Cittadella

⚽️

La Cremonese sta piano piano risalendo la classifica dopo aver avuto difficoltà nelle prime uscite. La crisi di risultati ha portato la società all'esonero di Ballardini e scegliendo al suo posta Giovanni Stroppa. Undicesimo posto con tredici punti conquistati ovvero gli stessi del Sudtirol, occupante l'ultimo posto della griglia playoff, ma con una gara in meno. Nel prossimo turno i grigiorossi faranno visita al Cittadella che lotta insieme ai lombardi per una posizione per gli spareggi promozione. Alla vigilia del match è intervenuto l'ex tecnico del Monza. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

CITTADELLA -“Il Cittadella ha un’identità precisa da anni: è aggressivo e agonistico in campo, concede poche pause nel corso dei novanta minuti. Mi aspetto una partita difficile, se vogliamo di corsa e agonismo. Vanno molto bene in verticale, dovremo essere pronti a fare un certo tipo di gara. Come tutte le squadre hanno pregi e difetti, sono bravi in alcuni aspetti e meno in altri. Dovremo essere bravi noi ad evidenziare i loro limiti e lo penseranno anche loro nei nostri confronti. Al di là dei nomi di giocatori e società, quando si sfida qualcuno molto dipende dal momento in cui le squadre si affrontano. Chiedo mentalità, determinazione e cattiveria, perché senza di questa non possiamo partecipare al campionato. Diventa fondamentale sporcarsi i vestiti per portare a casa qualità, perché qui ce n’è da vendere”.

CLASSIFICA - “Vorrei dire che non la guardo, almeno per quello che è il percorso che deve fare la Cremonese. Ma non posso far finta di non vederla: sicuramente dà fastidio perché abbiamo le armi per non essere in quella condizione e, ripeto, dobbiamo avere la determinazione e la mentalità di volerci migliorare e di conseguenza migliorare la classifica”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.