Serie B, 10ª giornata: Bari, altro pari. Cremonese ko, Brescia corsaro. La classifica

Giornata di festa in casa Bisoli: SudTirol e Brescia vincono per 0-1. Marino non riesce a far guarire il Bari dalla pareggite. La classifica aggiornata della Serie B.

Il Bari colleziona il suo ottavo pareggio in dieci partite disputate. Una statistica inquietante che vale l'esordio sulla panchina biancorossa di Pasquale Marino che viene raggiunto dal Modena con la firma di Manconi a rispondere al super gol di Sibilli. Cade ancora la Cremonese tra le mura amiche, con il SudTirol che torna alla vittoria esterna grazie all'autogol di Ravanelli. Il Lecco sprofonda sotto i colpi di Nestorovski e Quaranta che risollevano l'Ascoli. Finalmente vince in casa il Pisa che supera 2-0 il Cittadella. Il Brescia non conosce la parola sconfitta e vince con la Ternana grazie a capitan Bisoli, rimasta in dieci uomini a causa dell'espulsione di Capuano. Alle 16.15 scenderanno in campo Catanzaro e FeralpiSalò.