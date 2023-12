Catania-Sorrento, Lucarelli: “Non riusciamo a segnare. Dobbiamo riscattare sconfitta”

“Il problema grosso è questo, inutile nasconderlo, non riusciamo a fare gol. Questa nostra difficoltà mette poi pressione sugli altri reparti che sanno di non poter sbagliare. È difficile anche nasconderlo perché l’essenza del calcio è fare gol e non prenderlo e noi stiamo faticando. Oggi non ho alcun interessa nel demotivare o fare puntualizzazioni. Dobbiamo cercare di far punti possibili fino al 23, le idee sono abbastanza chiare. Ho chiesto ai ragazzi di riscattare questa sconfitta, perché quando perdiamo in casa ci devono girare i coglioni. Quando si entra in campo si tratta sempre di una guerra sportiva, non posso vedere il calcio in modo diverso. Sono stato chiamato per costruire in questo biennio una squadra che possa crescere. Ci può stare che si faccia fatica questa stagione, dobbiamo essere chiari con i tifosi, ma c’è da costruire il Catania del futuro. Dobbiamo spingere sull'acceleratore e cercare di avere una crescita esponenziale nei prossimi 5-6 mesi. Dobbiamo ripartire dall'orgoglio, quindi la partita dopo mi aspetto una squadra con il sangue agli occhi".