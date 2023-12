Segre: “Como e Cremonese? Sarà battaglia, ci giochiamo tanto. Palermo top, CFG…”

"Sabato a Como sarà una partita di grande intensità e livello". Così Jacopo Segre , intervenuto ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante. Diversi i temi trattati dal centrocampista del Palermo : dalla sfida contro il Como , in programma sabato pomeriggio allo Stadio Comunale "G. Sinigaglia", al suo rapporto con la città. Ma non solo... "A Como si affronteranno due squadre che vorranno vincere, sarà una battaglia. Noi siamo il Palermo e daremo tutto, vogliamo portare avanti il risultato positivo che abbiamo ottenuto col Pisa e vogliamo dare una gioia sia a noi stessi, sia a tifosi", le sue parole.

"Guardando la classifica siamo lì, siamo a tre punti dal Como. Saranno due partite, contro Como e Cremonese, in cui ci giocheremo tanto ma non tutto: ci sarà tutto il girone di ritorno, ma vogliamo chiudere l'anno nel migliore dei modi, cercando di ottenere il miglior risultato possibile. Anche nei momenti di difficoltà sappiamo che abbiamo alle spalle il City Football Group che di dà la tranquillità e la forza di lavorare giorno dopo giorno per ottenere gli obiettivi sul campo, per vincere tutte le partite. Palermo è una città fantastica, mi trovo bene sin dal primo giorno. Mi colpisce il mare, la gioia di vivere che tutte le persone hanno, si mangia benissimo. Si vive molto bene qua", ha concluso Segre.