Segre: “I gol e la laurea, che gioia! Rimonte? Lavoriamo per migliorare”

"In quell'abbraccio c'è tutta la nostra forza, spirito di gruppo e unione che cerchiamo di creare ogni giorno, per ogni allenamento. Una coesione importante che cerchiamo di portare in campo la domenica e che in questa partita col Pisa, ma anche a Parma, abbiamo dimostrato. Lo spirito che il mister ci ha trasmesso tutte le settimane per raggiungere l'obiettivo, ovvero la vittoria che col Pisa è arrivata". Lo ha detto Jacopo Segre , intervistato ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante. Fra i temi trattati dal centrocampista del Palermo , autore di due reti siglate contro Parma e Pisa , anche le prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero. Ma non solo...

"Col Pisa siamo partiti un po' col freno a mano, dopo il gol annullato ai toscani abbiamo fatto i due gol. Poi siamo stati recuperati, fortunatamente è arrivato il mio gol alla fine e abbiamo portato a casa una vittoria importantissima che cercavamo da tempo. Come a Parma siamo stati rimontati, bisognerà migliorare a partire dagli allenamenti, dalla testa e dalla mentalità. Faremo in modo che non accada più. Sono felice per i due gol che ho realizzato in queste due giornate, in due partite importanti, abbiamo portato quattro punti a casa. Sono felice perché sono arrivati in momento in cui c'era bisogno di questa unione e di questa forza. Sono felice per me, ma soprattutto per la squadra, avevamo bisogno di questo spirito positivo che ci porterà avanti per le prossime partite. Sono contento che è arrivata anche la laurea in Scienze Motorie, sono riuscito a festeggiare in campo con i gol. Una somma di felicità che porterò sempre con me: segnare con questa maglia e laurearmi sono due traguardi molto importanti", le sue parole.