Calciomercato Serie B, Corriere dello Sport: “Ternana, Nestorovski? Due colpi Palermo”

Il punto sul calciomercato in Serie B secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport in vista dell'inizio del torneo cadetto in programma il 18 agosto con l'anticipo Bari-Palermo al San Nicola

Mediagol ⚽️

Panoramica sulle principali trattative che animano la sessione di calciomercato estivo in corso di svolgimento tra i club di serie B. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sui numerosi movimenti e le operazioni in via di definizione in vista dell'avvio del torneo cadetto edizione 2023-2024, previsto per venerdì prossimo con l'anticipo tra Bari e Palermo al San Nicola.