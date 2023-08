Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Nuova casa per la A, futuro Saric…”

Primo giorno al nuovo Centro Sportivo di Torretta per il Palermo di Corini: esordio a Bari in campionato venerdì e calciomercato estivo in piena evoluzione per il club di viale del Fante

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricostruisce quella che è stata una giornata storica per il Palermo FC: il primo giorno di allenamento della squadra di Corini nel nuovo Centro Sportivo realizzato dal City Football Group. Struttura realizzata a tempo di record, che diventa fiore all'occhiello e patrimonio logistico e finanziario del club di viale del Fante, un vero valore aggiunto che può avere un riverbero positivo anche sulle prestazioni dei calciatori sul rettangolo verde. Il noto quotidiano sportivo ripercorre le articolate ed estenuanti trattative per Prati e Morutan, due profili ormai destinati a virare verso altre destinazioni, catalogandole come ordinarie storie di mercato e sottolineando come il club di viale del Fante sia già concentrato su nuovi obiettivi nei rispettivi ruoli. Ieri il Palermo ha celebrato l'ingresso nella sua nuova casa a Torretta, lavorando sul campo ed in palestra ed intrattenendosi nella club house, un primo assaggio di un impianto che deve essere ancora completato entro la fine dell'anno con spogliatoi, magazzini, sale mediche e sale conferenza. Dopo oltre un mese di ritiro e lavoro al nord italia, il Palermo è tornato in città in vista dell'anticipo di venerdì al San Nicola contro il Bari di Mignani. La sfida tra rosanero e pugliesi inaugurerà di fatto la stagione 2023-2024 in Serie B. Sul mercato il binomio dirigenziale composto da Rinaudo e Bigon va a caccia di un terzino sinistro, un attaccante esterno e un centrocampista di qualità. Il club fa muro sul centrocampista Dario Saric, sottolineando come al momento non vi sia alcuna trattativa in corso per la cessione dell'ex Ascoli.