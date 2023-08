Calciomercato Palermo, Gds: “Sprint Corrado, idea Falasco. Attesa Morutan, Rivas…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il consueto punto sul calciomercato estivo del Palermo FC. Il campionato di Serie B partirà veberdì 18 agosto e sarà proprio la compagine rosanero a tagliare il nastro della nuova stagione agonistica nel torneo cadetto nell'anticipo serale contro il Bari di Mignani. Il tempo stringe e e la dirigenza rosanero vuole accelerare per completare con altri due o tre innesti la rosa a disposizione di Corini. Corrado resta il primo obiettivo per il ruolo di terzino sinistro ed i contatti sembrano essersi molto intensificati nelle ultime ore per cercare di chiudere l'affare. Emergenza e oggettivo disagio in quella zona di campo per Corini, con il solo Aurelio specialista del ruolo fermo ai box e Ceccaroni che è stato costretto ad adattarsi anche in Coppa Italia contro il Cagliari. Sul classe 2000 forti anche Sassuolo e Genoa, ma il Palermo si sta adoperando per sbaragliare ed anticipare la concorrenza sul tempo. Timido sondaggio per Falasco dell'Ascoli, lavoro negoziale e diplomatico per arrivare al trequartista rumeno Olimpiu Morutan, ma la strada appare in salita. Serrata la corte del Pisa al giocatore del Galatasaray, si tratterebbe di un ritorno in Toscana visto che il classe 1999 si è reso protagonista di un ottima stagione in Serie B l'anno scorso proprio con la maglia nerazzurra. Palermo che attende la risposta del calciatore dopo aver formulato l'offerta al Galatasaray, Rivas resta un'alternativa gradita e credibile.