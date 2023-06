Calciomercato Palermo, tradurre in fatti le idee: casting e sondaggi ok, ora serve agire

Tradurre in fatti concreti i buoni propositi. A meno di un mese dall'inizio del ritiro estivo, il Palermo targato City Football Group deve ingranare le marce alte in sede di calciomercato, sfrecciando senza indugi sul traguardo per centrare gli obiettivi e sbaragliare la concorrenza. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come sia necessario, una volta ultimata la fase di casting e sondaggi interlocutori, si arrivato il momento per la dirigenza rosanero di compiere lo step successivo. Urge avviare, definire e chiudere le trattative ed ingaggiare i calciatori reputati utili a potenziare l'attuale rosa, incastonare quei tasselli pregiati nel mosaico di Corini che possano consentire al Palermo 2023-2024 di competere concretamente per la promozione in Serie A. Esperienza, leadership e mentalità vincente, l'esperto Lucioni rappresenta il prototipo ideale per assurgere a trascinatore e guida del reparto difensivo e dell'intera squadra. Il difensore è da tempo promesso sposo del club di viale del Fante, ora bisogna definire i dettagli con il Lecce che ne detiene il cartellino. Il noto quotidiano regionale sottolinea come anche Bisoli, Roberto Insigne, Ceppitelli, Ceccaroni, costituiscano profili di livello ed affidabilità conclamata per puntare al vertice ed alzare l'asticella della qualità in ogni reparto. Le idee ci sono ma bisogna fare incetta di risolutezza e pragmatismo, trasponendole in fatti ed affari conclusi. Con il nodi Verre e Tuitino ancora da sciogliere e numerosi elementi in lista di partenza bisogna serrare i tempi, gli imprevisti sono dietro l'angolo, la concorrenza agguerrita e gli scenari del calciomercato estremamente labili e mutevoli. Ragion per cui non bisogna troppo cullarsi pensando al margine di tempo ancora a disposizione per allestire l'organico. La speranza è che il nuovo Palermo non diventi un cantiere aperto con data indefinita per la consegna dei lavori e Corini possa già disporre in Trentino di gran parte dell'organico che dovrà puntare al ritorno in Serie A nella prossima stagione calcistica.